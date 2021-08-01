Стала известна причина ухода Шевченко из национальной сборной Украины

Стало известно, почему Андрей Шевченко покинул пост главного тренера национальной сборной Украины.

Специалист не смог договориться с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) о финансовых условиях нового контракта, сообщает «Обозреватель».

Шевченко просил у УАФ $3 млн на весь тренерский штаб, но в Федерации не были готовы платить более $1,5 млн. Примечательно, что на чемпионате Европы – 2020 сборная Украины заработала €16 млн.

Специалист возглавил сборную Украины в июле 2016 года. Под его руководством национальная команда выиграла 25 матчей, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

На чемпионате Европы — 2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала турнира, где проиграла команде Англии со счетом 0:4.

В качестве игрока Шевченко выступал за киевское «Динамо», итальянский «Милан» и лондонский «Челси». В 2004 году он стал обладателем «Золотого мяча». В этом же году Шевченко стал победителем Лиги чемпионов с «Миланом».

Ранее Андрей Шевченко объявил об уходе с поста главного тренера сборной Украины.