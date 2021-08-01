Белорусская легкоатлетка назвала враньем названную НОК причину ее отъезда с Игр

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская отреагировала на заявление Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии.

Ранее в организации заявили, что Тимановская покидает Игры в связи с эмоционально-психологическим состоянием.

«Это вранье», — написала спортсменка в сториз Instagram, прикрепив скриншот заявления НОК.

Напомним, спортсменка раскритиковала белорусских чиновников за изменения в составе команды на дистанции 4х400 метров на летних Олимпийских играх. После этого Белорусский фонд спортивной солидарности сообщил, что Кристину Тимановскую насильно вывозят из Токио.

Тимановская попросила Международный Олимпийский комитет (МОК) о помощи. В комитете заявили, что изучают ситуацию вокруг спортсменки.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.