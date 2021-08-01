Гимнастка Ильянкова завоевала серебряную медаль на Олимпиаде

Российская гимнастка Анастасия Ильянкова завоевала серебряную медаль в упражнениях на разновысоких брусьях на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Спортсменка получила за свое выступление 14,833 балла. Чемпионкой соревнований стала бельгийка Нина Дервель (15,200), бронза досталась американке Сунисе Ли (14,500).

Еще одна представительница России Ангелина Мельникова заняла восьмую позицию (13,066).

Для России медаль Ильянковой стала 41-й на летних Олимпийских играх в Токио. Теперь в активе спортсменов 11 золотых, 17 серебряных и 13 бронзовых наград. Российская сборная занимает пятое место в медальном зачете. Лидирует Китай (23-14-13).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что российские гимнастки не смогли завоевать медали в опорном прыжке на Олимпиаде.

Олимпиада-2020. Спортивная гимнастика

Женщины. Разновысокие брусья. Финал

1. Нина Дервель (Бельгия) — 15,200

2. Анастасия Ильянкова (Россия) — 14,833

3. Суниса Ли (США) — 14,500...

8. Ангелина Мельникова (Россия) — 13,066