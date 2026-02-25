На Украине назвали Олимпийские игры большой политикой

Украинский депутат Беленюк: Олимпиада — это не просто политика, это большие деньги

Депутат Верховной Рады и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за непоследовательность в вопросе допуска российских атлетов к международным стартам. Его слова передают украинские СМИ.

«Хотя РФ постоянно рассказывает о том, что спорт должен быть вне политики, все уже наверняка поняли, что это абсолютная чушь и что спорт, особенно Олимпийские игры, — это не просто политика, это большая политика. Большие деньги, большие надежды и большая возможность использования результатов. И сейчас Трамп принимает Путина, и это сигнал, отходящий от политики изоляции РФ», — сказал Беленюк.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее украинский скелетонист призвал атлетов к протестам и потребовал отставки Кирсти Ковентри.