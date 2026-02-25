Власти РФ обсуждают предложения о топливной поддержке Кубы

В правительстве обсуждаются предложения о топливной поддержке Кубы. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

«Есть предложения, они сегодня обсуждаются в правительстве. И занимается этим у нас межправительственная комиссия по развитию торгово-экономического сотрудничества между Россией и Кубой», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В январе США под угрозой введения пошлин запретили поставщикам нефти импортировать топливо на Кубу. Дефицит бензина и авиакеросина привел к параличу транспорта, отключениям электроэнергии, скоплению мусора в Гаване и остановке рейсов, из-за чего тысячи российских туристов не могли покинуть остров.

6 февраля посол РФ на Кубе Виктор Коронелли заявил, что Москва поможет Гаване, которая рассчитывает на помощь дружественных стран из-за сложностей с поставками нефти. Глава российского МИД Сергей Лавров призвал США воздержаться от планов военно-морской блокады Кубы.

Ранее Путин назвал неприемлемыми ограничения в адрес Кубы.