Экс-игрок ЦСКА объяснил, почему команде не нужен Коутиньо

Экс-игрок ЦСКА Гришин заявил, что не верит в трансфер Коутиньо в клуб
Roberto Casimiro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин заявил, что не верит в возможный трансфер в команду бразильского полузащитника Филипе Коутиньо. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Зачем ЦСКА Коутиньо в 33 года? Который уже заканчивает играть и трансферное окно у нас закончилось. Да, был Пьянич, но не знаю, тут нужно слушать официальную версию клуба. А это слухи, которые может запускать любой агент, которому это выгодно. Поэтому посмотрите, кто агент у этого футболиста и вам все станет ясно», — cказал Гришин.

Ранее в СМИ появилась информация о рассмотрении ЦСКА 33-летнего Коутиньо на правах свободного агента.

Филиппе Коутиньо является воспитанником «Васко да Гама». За свою карьеру он выступал за «Интер», «Эспаньол», «Барселону», «Ливерпуль», «Баварию» и катарский «Аль-Духаиль». В составе «Интера» бразилец выиграл Кубок и Суперкубок Италии, будучи игроком «Барселоны» стал двукратным чемпионом Испании и двукратным обладателем Кубка Испании, а с «Баварией» завоевал чемпионат Германии, Кубок Германии и Лигу чемпионов. За сборную Бразилии полузащитник провел 68 матчей, забил 21 мяч и стал победителем Кубка Америки.

