Десятилетняя девочка провалилась в сугроб в Москве и застряла

В Москве десятилетняя девочка провалилась в сугроб и застряла

В Москве ребенок во время игры провалился в сугроб и не смог выбраться самостоятельно. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по столице.

Инцидент произошел на 3-й Парковой улице. Во время патруля росгвардейцы услышали детские крики о помощи, доносившиеся со двора. Прибыв на место, они нашли десятилетнюю девочку, которая провалилась в сугроб и застряла. Снежную массу сковала плотная ледяная корка, из-за чего она не могла выбраться сама.

Росгвардейцы аккуратно разбили лед, расчистили снег и помогли ребенку освободиться. Убедившись, что девочка не пострадала и медицинская помощь не требуется, они передали ее родителям.

