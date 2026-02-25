В России резко сократился спрос на ученых и инженеров

АИРР: зафиксировано рекордное сокращение спроса на STEM-специалистов в 2025 году

Аналитики Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) зафиксировали существенное сжатие рынка высококвалифицированных кадров в сфере науки, технологий, инженерии и математики (STEM). Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе АИРР.

По итогам 2025 года количество открытых STEM-вакансий в среднем по стране сократилось на 34,5%. В регионах — участниках АИРР, традиционно отличающихся развитой научно-технологической инфраструктурой, падение оказалось еще более выраженным и составило 37,2%.

Эксперты отмечают, что в предыдущие годы рынок демонстрировал цикличность: к концу года темпы найма замедлялись, однако затем следовало восстановление. В 2025 году ожидаемого отскока не произошло. На фоне рисков рецессии компании перестали активно расширять штат в технологическом секторе.

«Рынок высококвалифицированных специалистов сжимается, и признаки его восстановления пока не наблюдаются. Даже в регионах с развитой инновационной экономикой компании сокращают найм, адаптируя бизнес под имеющиеся STEM-кадры», — заявил директор АИРР Александр Смекалин.

Особенно заметно снижение спроса в ИТ и высокотехнологичных отраслях. Доля вакансий ИТ-компаний в общем объеме STEM-предложений снизилась до 13,8% против 16% годом ранее. При этом абсолютное количество таких вакансий за год сократилось на 44%.

В условиях спада работодатели делают ставку на повышение эффективности уже работающих сотрудников, внедрение удаленных форматов и частичной занятости. Конкуренция между регионами за квалифицированные кадры сохраняется, однако прежняя стратегия привлечения за счет постоянного роста зарплат, по мнению аналитиков, себя исчерпала.

Наиболее уязвимыми оказались начинающие специалисты. Компании все реже готовы брать сотрудников без опыта: доля соответствующих вакансий снизилась с 13,9% в конце 2024 года до 11,7% в декабре 2025-го.

По оценке экспертов, текущая динамика отражает общее замедление экономики, особенно в секторе гражданского производства. Перспективы рынка труда в 2026 году будут напрямую зависеть от макроэкономической ситуации и налоговой политики в отношении бизнеса.

Ранее российский стартап поставил шах Илону Маску.