Новак: снижение инфляции создает базу для роста экономики России

Новак заявил, что снижение инфляции создает базу для роста экономики России
Мурад Оруджев/РИА Новости

Снижение инфляции в 2025 году создает базу для роста российской экономики. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

По его словам, в данный момент инфляция в стране продолжает замедляться.

На заседании 13 февраля Банк России повысил прогноз по инфляции на весь 2026 год до 4,5–5,5% (ранее ожидалось 4–5%). По оценкам регулятора, годовая инфляция на 9 февраля составила 6,3%. По состоянию на 25 февраля она сократилась до 5,6%.

По словам зампредседателя ЦБ Алексея Заботкина, разовые факторы роста инфляции, зафиксированные в начале года, будут вскоре исчерпаны.

Представитель Центробанка объяснил всплеск инфляции в январе повышением налога на добавленную стоимость до 22%. Он выразил надежду, что в дальнейшем темпы роста потребительских цен должны начать замедляться.

Ранее россиянам рассказали, на сколько подорожают импортные товары из-за повышения налогов.

 
