В Госдуме призвали навести порядок в ценообразовании

Ананасы и манго в РФ стоят дешевле огурцов, это спекуляция. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов, пишет ТАСС.

«У нас ананасы, манго стоят в разы дешевле, чем огурцы. Понятно, что сезон, но это же спекуляция», — сказал он, выступая в Госдуме.

Миронов заявил, что в России необходимо создать аналог советского Государственного комитета цен для наведения порядка в ценообразовании.

В феврале специалисты сервиса мониторинга цен «Ценозавр» изучили стоимость продуктов питания различных производителей в торговых сетях российских городов. Согласно исследованию, с начала года сразу несколько категорий товаров продемонстрировали заметный рост цен. Так, огурцы подорожали на 20,1%, средняя стоимость одного килограмма составляет 362 рубля. Также ощутимо выросли в цене лимоны — на 19,8%, средняя цена за килограмм — 308 рублей.

Данные Росстата свидетельствуют о том, что в январе дешевле всего огурцы стояли в Адыгее, около 165 рублей за килограмм.

Ранее сообщалось, что антимонопольная служба проанализирует цены на огурцы.