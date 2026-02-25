Размер шрифта
Звезда «Слова пацана» вспомнил, как разрыдался в ванной

Актер Слава Копейкин признался, что заплакал из-за страха будущего
Пресс-служба Кинопоиска

Актер Слава Копейкин признался на шоу «Дримкаст» в VK Видео, что однажды разрыдался, стоя в ванной.

По словам Копейкина, он плакал из-за сильного страха будущего и кончины.

«Если раньше можно было предположить, то сегодня я вообще не могу представить, что будет через год. Это так пугает. Я расплакался от ужаса экзистенциального», — поделился артист.

Копейкин добавил, что также оказался в депрессивном эпизоде после просмотра сериала «Очень странные дела». Он сравнил, как работает киноиндустрия в России и за рубежом.

«Я приехал на смену, смотрю и такой: что мы тут делаем? Когда я вижу, как может быть, как можно снимать, у меня начинается в голове: это из-за нехватки денег или из-за неумения, или из-за чего? Я хочу так же, а так же не могу. Сижу и ничего не могу сделать. Мы упираемся в то, что по-старому нельзя, а по-новому — не научились», — отметил актер.

Слава Копейкин стал известен по роли Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». В январе 2026-го актер признался в беседе с kp.ru, что фанаты проекта путают его с Никитой Кологривым.

Ранее режиссер «Слова пацана» намекнул на второй сезон.

 
