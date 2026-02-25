Размер шрифта
В ФРГ рассказали, стоит ли на повестке тема использования активов России для Украины

МИД ФРГ: тема использования активов России для Украины снята с повестки
Andrei Metelev/Shutterstock/FOTODOM

Тема использования замороженных российских активов для помощи Украине снята с повестки. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль на пресс-конференции со своим бельгийским коллегой Максимом Прево в Берлине, передает ТАСС.

«В настоящий момент дискуссия об этом завершена благодаря очень хорошему запасному инструментарию», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Вадефуль добавил, что тема экспроприации активов РФ в будущем может вернуться на повестку дня. По его словам, это возможно при обсуждении возмещения ущерба.

23 февраля глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас сообщила, что Европейскому союзу (ЕС) следует вернуться к дискуссии об экспроприации замороженных активов России. По ее словам, главы внешнеполитических ведомств не смогли найти компромисса касательно выделения Украине €90 млрд.

24 февраля Каллас заявила, что ЕС может вернуться к варианту с использованием российских активов, если еврочиновникам не удастся решить вопрос с блокированием Венгрией 20-го пакета антироссийских санкций и кредита на €90 млрд Украине. По ее словам, эта идея является «одним из возможных вариантов».

Ранее в Евросоюзе предложили вернуть России замороженные активы.

 
