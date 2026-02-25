Россиянина, напавшего на полицейских после побега из психбольницы, отправили лечиться

В Нижнем Тагиле вновь отправили лечиться мужчину, который сбежал из психбольницы и напал на полицейских. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Экспертиза диагностировала у мужчины хроническое психическое расстройство и признала невменяемым как в момент нападения, так и в настоящее время. Суд освободил его от уголовной ответственности и назначил принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением. Заседание проходило в закрытом режиме.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Мужчина повел себя агрессивно, когда правоохранители попросили его показать документы на улице, достал пистолет и набросился на стражей порядка. Агрессор схватил одного из полицейских и начал избивать его рукоятью оружия. Позже выяснилось, что дебошир сбежал из отделения для буйных пациентов психбольницы. В медучреждении он находился на принудительном лечении, а после побега его объявили в федеральный розыск.

Ранее пациент психиатрической больницы в Волгограде выколол другому глаз шариковой ручкой.