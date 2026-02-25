Сенсационный победитель ОИ-2026 рискует пропустить чемпионат мира

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров не вошел в предварительную заявку участников чемпионата мира — 2026, который пройдет в Праге.

В список участников мужского одиночного турнира попали 36 спортсменов (без учета запасных), в числе которых американцы Илья Малинин и Джейсон Браун, японцы Као Миура, Юма Кагияма и Сун Сато, грузин Ника Егадзе. Вместо Шайдорова от Казахстана заявлен Диас Джиренбаев.

Мировое первенство состоится в чешской столице с 24 по 29 марта.

Шайдоров выиграл Олимпийские игры — 2026, в общей сумме за два проката набрав 291,58 балла. Он шел пятым после коротких прокатов. Серебро завоевал японский фигурист Юма Кагияма, третьим стал еще один японец Сюн Сато.

Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым.

Российский фигурист Петр Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после коротких прокатов. Позднее в Международном союзе конькобежцев снова уточнили, что российские спортсмены не будут допущены до чемпионата мира.

Ранее Гуменник рассказал, что его выгнали из школы.