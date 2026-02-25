Размер шрифта
Рой саранчи обрушился на Канарские острова

Daily Mail: канарские острова атаковал рой саранчи

Власти Канарских островов призвали жителей и туристов сохранять спокойствие после появления роев саранчи на нескольких популярных курортах, пишет Daily Mail. Насекомые были замечены на Лансароте, Тенерифе, Гран-Канарии и Фуэртевентуре.

По данным местных служб, саранча, известная как пустынная (Schistocerca gregaria), предположительно прибыла из Западной Сахары на фоне теплой и влажной погоды. В соцсетях распространяются видеозаписи, на которых сотни насекомых кружат над сельскими районами и туристическими зонами.

Чиновники подчеркивают, что насекомые не представляют угрозы для людей, однако при благоприятных условиях могут нанести ущерб сельскому хозяйству. Пустынная саранча считается одним из наиболее разрушительных мигрирующих вредителей: рой площадью один квадратный километр способен насчитывать до 80 млн особей и ежедневно потреблять объем пищи, сопоставимый с рационом 35 тыс. человек.

Экологические службы уже мобилизованы и будут внимательно наблюдать за ситуацией в ближайшие дни. Представители сельскохозяйственного сектора заявили, что во время ветров из Африки насекомые часто оказываются ослабленными, не способны закрепиться на островах и становятся добычей птиц, что ограничивает их распространение.

Ранее ученые выяснили, что детеныши саранчи рождаются вместе со своим первым обедом.

 
