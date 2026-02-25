Размер шрифта
Военный эксперт оценил вероятность освобождения Николаева на фоне отхода ВСУ под Херсоном

Аналитик Литовкин: освобождение Николаева должно идти флангами с поддержкой ЧФ
Станислав Красильников/РИА Новости

Сообщения в СМИ о том, что ВСУ покидают правый берег Днепра, в частности населенный пункт Антоновка около Херсона, еще не говорят о подготовке освобождения Николаева армией России. Для соответствующей операции нужно форсирование Днепра, а также поддержка сухопутной армии со стороны Черноморского флота. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

«Для начала надо, чтобы было принято политическое решение <...> Будет политическая воля, будет поставлена задача, будут предприняты какие-то действия», — подчеркнул он.

Говоря о конкретных действиях армии России, Литовкин отметил, что вооруженные силы необходимо обеспечить средствами для того, чтобы преодолеть Днепр – нужны лодки и военные баржи для форсирования реки.

Кроме того, нужно иметь артиллерию и беспилотные летательные аппараты ударного типа, чтобы подавить все огневые средства на правом берегу Днепра. Вместе с тем, ВС РФ необходимо подготовить соответствующую группировку сил и средств для того, чтобы форсировать реку и «пойти дальше обеспеченными всеми необходимыми силами».

«Естественно, еще должна быть поддержка с моря, чтобы корабли Черноморского флота, и не только Черноморского флота. Я не исключаю, что ракетные корабли могут прийти с Каспийской флотилии через Волго-Донской канал через Азовское море в Черное море, чтобы поддержать наступление с моря. То есть наступление должно идти не только через Днепр, но и с правого фланга от Днепра и с левого фланга – со стороны моря на Николаев», — подытожил он.

25 февраля СМИ сообщили о том, что подразделения ВСУ начали оставлять позиции на правом берегу Днепра. В частности, как отмечал Telegram-канал «Херсонский вестник», «противник потихоньку покидает Антоновку» около Херсона.

Ранее военный эксперт рассказал, как Россия сможет взять Одессу «с тыла».

 
