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Олимпиада 2020

Британский политик считает, что Россия избежала наказания на Олимпиаде

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РИА Новости

Член консервативной партии Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что Россия избежала наказания за допинговые скандалы в спорте.

«Если вы собираетесь наказать страну за нарушение правил, то вся страна должна это почувствовать, поэтому нужно увидеть, чтобы наказание сработало. То, что cейчас происходит в Токио, — это то, что Россия избегает наказания, выступая на Олимпиаде в другой форме», — цитирует Эллвуда The Telegraph.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу (WADA) после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт высказался о допинге в российском спорте.

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Олимпиада 2020
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