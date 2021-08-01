Гимнастка Байлз не будет участвовать в финале соревнований вольным стилем на ОИ

Американская гимнастка Симона Байлз не будет участвовать в финале соревнований вольным стилем на Олимпиаде, передает USA Today.

Напомним, Байлз досрочно завершила соревнования в командном многоборье из-за ошибки в опорном прыжке, но выиграла серебро. Также она отказалась участвовать в личном многоборье. Гимнастка рассказала о психологических проблемах, которые не позволили ей продолжить борьбу в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Напомним, женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золотые медали в командном многоборье на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Российская команда, в составе которой выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова, за четыре вида в сумме набрала 169,528 балла.

Ранее сообщалось о том, что четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз пропустит финалы в брусьях и опорном прыжке в рамках Игр-2020 в Токио.