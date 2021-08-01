Экс-футболист: дурдом находится в Вашингтоне, а мы живем на святой Руси

Бывший футболист Алексей Сапогов ответил подписчику, который прокомментировал в Instagram фото президента Украины Владимира Зеленского возле стены плача в Израиле.

«В дурдом провели интернет?» — спросил подписчик у Сапогова.

«Дурдом находится в Вашингтоне, Белый дом называется! А мы на Святой Руси живем, запомни это, мальчик!», — — написал Сапогов.

Напомним, Сапогов заявил, что Зеленский является врагом православного народа из-за того, что он иудей.

В 25 лет Сапогов объявил о завершении карьеры, но потом все же успел поиграть за «Спартак» из Юрмалы и петербургский «Юниор». В 2012 экс-футболист провел единственный матч в составе второй сборной России — в игре против молодёжной сборной Турции (4:1) и и смог отметиться забитым мячом.

Также Сапогов является поклонником московского «Спартака» и туринского «Ювентуса». По словам Алексея, он однажды передал диск с нарезкой своих голов для главного тренера «Ювентуса» Антонио Конте, но в туринскую команду его не позвали.

Ранее Сапогов резко высказался о президенте Украины Владимире Зеленском.