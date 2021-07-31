Шведский рекордсмен рассказал, как нелепое опоздание позволило ему выступать на ОИ в Токио

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис рассказал о несостоявшейся встрече, которая позволила ему выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио. 21-летний швед должен был встретиться в олимпийской деревне с американским прыгуном Сэмом Кендриксом, но опоздал на встречу, так как слишком долго разговаривал по телефону со своей девушкой. Об этом сообщает Daily Mail. Позже выяснилось, что Кендрикс сдал положительный тест на Covid-19 и потерял возможность выступить в Токио. Некоторые спортсмены сборной Австралии, контактировавшие с американцем, находятся на изоляции.

Дюплантис является обладателем действующего мирового рекорда в прыжках с шестом (6 метров 18 сантиметров).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа.

Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее спортсмены из США устроили акцию против своего партнера, обвиняемого в домогательствах.