Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Российский вратарь рассказал, сколько платит за аренду квартиры в Нью-Йорке 23:44
Нарышкин назвал предателями россиян, предлагающих США ввести санкции против РФ 23:37
Экс-футболист назвал президента Украины врагом православного народа 23:32
Китайскую суперзвезду арестовали по подозрению в изнасиловании 23:22
В Петербурге две велосипедистки врезались в автомобили на одном и том же... 23:15
СМИ: cуточный прирост случаев COVID-19 в США может вырасти до 300 тысяч 23:11
Спортсмены из США устроили акцию против своего партнера, обвиняемого... 23:05
В Турции зафиксирован максимальный за почти 3 месяца прирост случаев COVID-19 22:58
В Латвии устроили парад в честь баскетболистов 3x3, победивших Россию... 22:49
Израиль утилизирует вакцин почти на $2 млн 22:39
Бесплатная ставка 1000 р.
Олимпиада 2020

Шведский рекордсмен рассказал, как нелепое опоздание позволило ему выступать на ОИ в Токио

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Kai Pfaffenbach/Reuters

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис рассказал о несостоявшейся встрече, которая позволила ему выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио. 21-летний швед должен был встретиться в олимпийской деревне с американским прыгуном Сэмом Кендриксом, но опоздал на встречу, так как слишком долго разговаривал по телефону со своей девушкой. Об этом сообщает Daily Mail. Позже выяснилось, что Кендрикс сдал положительный тест на Covid-19 и потерял возможность выступить в Токио. Некоторые спортсмены сборной Австралии, контактировавшие с американцем, находятся на изоляции.

Дюплантис является обладателем действующего мирового рекорда в прыжках с шестом (6 метров 18 сантиметров).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа.

Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее спортсмены из США устроили акцию против своего партнера, обвиняемого в домогательствах.

Все новости на тему:
Олимпиада 2020
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Отсрочка от реальной работы»: можно ли заработать в IT после онлайн-курсов
Помогает ли обучение в сети за деньги попасть в IT-компании
За кого болеть на Играх, день девятый: надежда на историческое золото в теннисе и гимнастике
Гимнасты Нагорный и Мельникова сразятся за золото Токио-2020 в финалах на отдельных снарядах
«Эволюция не прекращается». Вирусологи — о появлении штамма COVID, устойчивого к иммунитету
Какие пациенты болеют коронавирусом дольше всех
Нарышкин назвал предателями россиян, предлагающих США ввести санкции против РФ
«Нафтогаз» хочет вести переговоры по транзиту газа с «Газпромом», а не ФРГ
Российские космонавты с МКС провели видеоэкскурсию по новому модулю «Наука»
Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого в поджоге леса
Новости и материалы
Российский вратарь рассказал, сколько платит за аренду квартиры в Нью-Йорке
Экс-футболист назвал президента Украины врагом православного народа
Китайскую суперзвезду арестовали по подозрению в изнасиловании
В Петербурге две велосипедистки врезались в автомобили на одном и том же месте
СМИ: cуточный прирост случаев COVID-19 в США может вырасти до 300 тысяч
Спортсмены из США устроили акцию против своего партнера, обвиняемого в домогательствах
В Турции зафиксирован максимальный за почти 3 месяца прирост случаев COVID-19
В Латвии устроили парад в честь баскетболистов 3x3, победивших Россию на Олимпиаде
Израиль утилизирует вакцин почти на $2 млн
Серебряный призер Токио: в первую очередь я юрист, а в свободное время — стрелок
Глава внешней разведки России рассказал о знакомстве с Путиным
СК возбудил уголовное дело после нападения собаки на детей в Подмосковье
Добронравов рассказал, когда выйдет последний сезон «Сватов»
Петр Ян — о бое за пояс UFC: Стерлинг — леди, цыпленок, я изобью его жестко
Появилось первое фото входа экипажа в модуль «Наука»
Украинский футболист перешел в португальскую «Бенфику»
Одна из внучек Лукашенко вышла замуж
Американка на Олимпиаде плыла в эстафете со сползшими на рот очками
Все новости
«Для непритязательных миллионеров»: почему экотуризм в России проигрывает США
Эксперты рассказали о «нерешаемых» проблемах экотуризма в России
Су-35С упал в Охотское море, летчик катапультировался
У истребителя Су-35С при полете в Хабаровском крае отказал двигатель
МКС становится небезопасной. У России будет своя станция
В Роскосмосе намерены завершить эксплуатацию российского модуля МКС после 2024 года
«Надо меньше есть»: депутат — герой мема не заработал 2020-м ни одной копейки
Уральский депутат, советовавший в кризис меньше есть, задекларировал доход в 0 рублей
Зачем России учения на границе с Афганистаном
Военный эксперт раскритиковал идею совместных с Таджикистаном и Узбекистаном учений
Споры о неонацистах на Украине. Захарова призвала МИД Франции «верить своим глазам»
В МИД России раскритиковали ответ Парижа на запрос о неонацистах в Киеве
«У нас нет проблем с идентичностью». Петр Порошенко написал ответ Путину
Экс-президент Украины прокомментировал статью Путина о единстве русского и украинского народов
Горящие курорты. Анталию объявили зоной бедствия
Россия продолжит оказывать помощь Турции в тушении лесных пожаров
Премьеры августа: новый «Отряд самоубийц», сиквел «Не дыши» и комедия с Дэдпулом
Какие фильмы выходят в августе
Такси, фуры и ОСАГО: что изменится в жизни автомобилистов в августе
Главные события автомобильной жизни на предстоящий месяц
Мода на антитела. Денис Проценко пояснил, в каком случае их действительно нужно измерять
Врач опроверг сведения о том, что от «ковидной» прививки можно заболеть
Их любимый лунный трактор: как американцы впервые покатались по Луне
Исполнилось 50 лет с момента первой поездки американцев по Луне
Спортсмены творят историю: все золотые медали России к экватору Олимпиады
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях