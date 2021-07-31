Сборная Ирака, предлагавшая контракт Черчесову, назначила другого экс-тренера сборной России

Бывший главный тренер сборной Росси Дик Адвокат назначен на пост главного тренера сборной Ирака. Перед голландцем поставили задачу выйти на чемпионат мира — 2022. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Напомним, Федерация футбола Ирака была заинтересована в приглашении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной и хотела провести с ним переговоры.

Ранее сообщалось, что Черчесову предложили €2,5 млн в год за работу в сборной Ирака.

73-летний Адвокат возглавлял сборные Нидерландов, ОАЭ, Южной Кореи, Бельгии, России, а также петербургский «Зенит», «Рейнджерс» и другие клубы.

Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 по июль 2021 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинальной стадии чемпионата мира 2018 года, где в серии послематчевых пенальти уступила сборной Хорватии. На чемпионате Европы 2020 сборная России заняла последнее, четвертое место в группе B.