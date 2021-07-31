Россиянки выиграли серебро и бронзу в стрельбе с трех позиций на ОИ

Россиянка Юлия Зыкова выиграла серебряную медаль в стрельбе с трех позиций на Олимпийских играх. Ее соотечественница Юлия Каримова завоевала бронзовую награду.

Победительницей соревнований стала Нина Кристен из Швейцарии.

Каримова завоевала на Олимпиаде в Токио уже вторую бронзу. Она заняла третье место в миксте в стрельбе из винтовки с десяти метров.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо национального гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее Зыкова установила рекорд Олимпийских игр в стрельбе с трех позиций. Она заняла первое место в квалификации, набрав 1182 очка.