Сборной США удалось опротестовать дисквалификацию на финал ОИ в смешанной эстафете 4х400 м

Сборной США по легкой атлетике удалось опротестовать дисквалификацию на финал Олимпиады в смешанной эстафете 4х400 м, передает idnes.cz.

Напомним, североамериканцев дисквалифицировали за неправильную передачу эстафетной палочки, но им удалось доказать, что это лишь судейская ошибка.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее американский журналист Генри Башнелл прокомментировал слова пловца Райана Мерфи, который проиграл россиянину Евгению Рылову на дистанции 200 метров на спине, о том, что он не считает соревнования чистыми.