Китайцы затравили японского чемпиона Олимпиады по спортивной гимнастике

Китайские поклонники спортивной гимнастики подвергли травле олимпийского чемпиона в личном многоборье Даики Хасимото. Об этом сообщает «Си-эн-эн».

По информации источника, в социальных сетях спортсмена обвинили в том, что он незаслуженно получил золотую медаль домашних Игр.



Китайцы сумели обойти блокировку Instagram и стали писать Хасимото негативные комментарии и сообщения, в которых называли его «национальным унижением Японии».

Напомним, что второе место в личном многоборье занял представитель Поднебесной Сяо Рутенг.

Ранее сообщалось, что четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз раскрыла подробности своего психологического состояния, из-за которого ей пришлось сняться с соревнований в командном многоборье на Играх в Токио.