«Локомотив» договорился о продаже экс-игрока «ПСЖ»

Московский «Локомотив» принял решение расстаться с полузащитником сборной Польши Гжегожем Крыховяком. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, футболист уже попрощался со своими партнерами по команде. Таким образом, Крыховяк не примет участие в матче второго тура чемпионата России против столичного ЦСКА.

В минувшем сезоне хавбек провел 26 матчей в национальном первенстве, где забил девять мячей и отдал три результативные передачи.

ЦСКА и «Локомотив» сразятся на «ВЭБ Арене» сегодня, 31 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ранее Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала победу красно-белых в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов».