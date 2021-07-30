Мужская сборная России по волейболу потерпела первое поражение на Олимпиаде

Мужская сборная России по волейболу уступила сборной Франции в матче 4 тура группового этапа Олимпийских игр.

Встреча завершилась со счетом 1:3 (21:25, 25:20, 17:25, 20:25).

В следующем матче россияне сыграют против Туниса, который является аутсайдером группы. Встреча состоится 1 августа.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка. Россия занимает первое место в группе.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее российские волейболистки обыграли китаянок на Олимпиаде в Токио.