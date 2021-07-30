Российские теннисисты вышли в финал микста на Олимпиаде

Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев вышли в финал Олимпийских игр — 2020 в смешанном парном разряде.

В 1/2 финала в россияне обыграли австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса со счетом 5:7, 6:4, [13:11]. Матч продолжался 1 час 43 минуты.

За титул олимпийских чемпионов Павлюченкова и Рублев поборются с победителями встречи между парами Елена Веснина / Аслан Карацев (Россия) — Нина Стоянович / Новак Джокович (Сербия).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее сообщалось, что США впервые за 101 год не завоевали ни одной награды в теннисе на Играх.