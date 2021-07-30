Губерниев назвал реакцию пловца из США на победу Рылова поведением лузеров

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о скандальном заявлении американского пловца Райана Мерфи после победы Евгения Рылова на дистанции 200 метров на спине в финальном заплыве Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Напомним, занявший второе место Мерфи заявил: «На меня психологически давит то, что я участвую в соревнованиях, где не все чисто. Это меня расстраивает, но я вынужден соревноваться с теми, кто выходит на старт. Я не могу лоббировать людей, которые принимают решения, и говорить, что их решения неправильны».

«Меня очень радует спокойная реакция Жени Рылова в этом смысле. Он молодец: продолжает плавать, и ему нет смысла обострять. Тем более, насколько я знаю, он с Мерфи поговорил. Но я хочу сказать, что они не умеют держать удар: проигрывают и ведут себя непорядочно и некрасиво.

И это абсолютно не красит спортсменов, которые сначала за глаза говорят одно, а потом начинают оправдываться перед иностранными журналистами… Это поведение лузеров! Что же ты этого до старта не говорил?» — цитирует комментатора Sport24.

Ранее Евгений Рылов отреагировал на слова своего соперника — американца Райана Мерфи, ставшего вторым в финальном заплыве.