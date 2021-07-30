Кокорин забил первый гол за «Фиорентину»

«Фиорентина» в контрольном матче одержала крупную победу над командой четвертого итальянского дивизиона «Левико Терме» со счетом 9:0.

Россиянин Александр Кокорин на 15-й минуте реализовал пенальти, который сам же заработал. Во втором тайме форвард был заменен.

Российский футболист перешел из московского «Спартака» в итальянскую команду зимой 2021 года. Он принял участие в четырех матчах и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона в Италии игрок пропустил из-за травмы.

Новый сезон итальянской Серии А стартует 21 августа. В первом туре «Фиорентина» на выезде встретится с «Ромой». Матч пройдет 22 августа.

Также Кокорин выступал за московское «Динамо», махачкалинский «Анжи», петербургский «Зенит» и «Сочи».

Товарищеский матч.

Фиорентина – Левико Терме – 9:0

Голы: Кокорин (12), Агостинелли (17), Агостинелли (39), Бьянко (50), Бенасси (55), Соттиль (57), Соттиль (65), Бенасси (70), Гори (73).

Ранее «Фиорентина» в контрольном матче разгромила команду четвертого дивизиона Италии со счетом 11:0.