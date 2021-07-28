Головин забил в ворота «Реала»

Французский клуб «Монако» в контрольном матче потерпел поражение от «Реала Сосьедада» со счетом 1:2.

Счет в самом начале матча открыл полузащитник испанской команды Аднан Янузай. В концовке первой половины матча россиянин Александр Головин сравнял счет. В середине второго тайма нападающий Виллиан Жозе принес «Сосьедаду» победу.

Напомним, в чемпионате Франции сезона 2020/2021 Головин сыграл 21 матч, в которых забил пять мячей и отдал девять голевых передач. Также в минувшем сезоне на счету россиянина один гол в Кубке Франции. Всего за карьеру Головин провел 295 матчей на всех уровнях, забив 36 голов, отдав при этом 34 результативные передачи.

В предыдущем сезоне «Монако» занял третье место в Лиге 1, набрав 78 очков в 38 матчах.

Сезон 2021/22 «Монако» начнет с матча с «Нантом» 6 августа.

Головин возобновил тренировки с «Монако» 17 июля. Футболист получил небольшой отдых после чемпионата Европы – 2020, на котором он представлял сборную России.

Ранее фанаты увидели в сообщении пресс-службы «ПСЖ» намек на трансфер Александра Головина.