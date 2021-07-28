Во время трансляции соревнований в Токио оператор вместо матча снимал таракана

Во время матча олимпийского турнира по хоккею на траве между сборными Аргентины и Испании оператор вместо соревнований крупным планом снимал таракана. Режиссер трансляции сменил ракурс, когда таракан спрыгнул с бордюра.

Матч завершился со счетом 3:0 в пользу Аргентины.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее израильские спортсмены выяснили, сколько человек необходимо для поломки антисекс-кровати.