Онопко рассказал о звонке от Карпина: если приду в сборную, пойдешь со мной?

Бывший игрок сборной России по футболу Виктор Онопко рассказал о приглашении в сборную России от новоиспеченного главного тренера национальной команды.

«Неожиданно со сборов в Австрии мне позвонил Карпин и спросил: «Если приду в сборную, пойдешь со мной?» А когда его утвердили, уже узнал, что он предложил руководству РФС включить меня и Колю Писарева в его тренерский штаб. Перед подписанием контракта с РФС в понедельник мы втроем встретились в девять утра и за завтраком обсудили ближайшие дела. Потом тепло пообщались в РФС с Александром Дюковым и Александром Алаевым», — передает слова Онопко «Спорт-Экспресс».

Онопко заявил, что обязанности среди тренеров распределены в общих чертах, а более подробное обсуждение деталей будет проходить в Ростове, куда специалист в четверг вылетит с Николаем Писаревым, менеджером сборной Евгением Савиным и врачом Эдуардом Безугловым.

«Пока же в связи загруженностью в «Ростове» Карпин попросил меня и Николая начать с просмотра матчей чемпионата, в которых участвуют возможные кандидаты. Так, в этом туре я должен быть в Самаре на игре «Крыльев» и «Спартака», а Писарев отправится в Тулу, где встречаются «Арсенал» с «Рубином», – сказал Онопко.

Напомним, 23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с наставником «Ростова» до 31 декабря 2021 года. Карпин будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

Ранее Карпин попросил перенести тур чемпионата России ради сборной.