Носов высказался о конфликте между теннисистом Медведевым и журналистом на ОИ в Токио

Бронзовый призер Игр-2004 по дзюдо, бывший депутат Госдумы Дмитрий Носов прокомментировал «Газете.Ru» скандал между российским теннисистом Даниилом Медведевым и чилийским журналистом. Напомним, в микст-зоне журналист спросил об отношении Медведева к тому, что Россия несет «клеймо обманщика» в Токио. Теннисист вспылил и заявил, что никогда больше не желает видеть этого журналиста.

«Журналисты на то и существуют, чтобы задавать провокационные вопросы, другое дело – как на них реагировать. Кто-то из депутатов предлагает принять популистские меры – сразу видно, что человек не в теме. И вообще, депутат Госдумы никак не может влиять на международный спорт. Поэтому изначально такие предложения я расцениваю как популистские.

А спортсменам, конечно, надо быть готовым к таким провокациям. И нам всем надо понимать, что эта ситуация сложилась из-за чиновников, из-за нескольких уродов страдает и страна, и спортсмены. Атлеты стали частью политики, и каждому нашему спортсмену нужно быть и отчасти политиком: понимать, что происходит, отвечать. Я надеюсь, что в Олимпийском комитете России были инструктажи о том, как реагировать на неизбежные провокации», — сказал Носов.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее олимпийский чемпион 1972 года Алжан Жармухамедов высказался о баскетболе 3x3, который в качестве нового вида спорта дебютировал на Олимпиаде в Токио.