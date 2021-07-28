Мужская сборная России по баскетболу 3x3 уступила Латвии в финале Игр

Мужская сборная России по баскетболу 3x3 проиграла Латвии в финале Олимпийских игр — 2020 в Токио и завоевала серебряные медали (18:21).

Напомним, Россия в полуфинале разгромила победителя группового этапа Сербию (21:10) и вышла в финал. Это поражение стало первым для сербской сборной на турнире.

Бронзовые медали завоевали сербы, которые в матче за третье место обыграли Бельгию со счетом 21:10.

Баскетбол 3x3 в 2021 году дебютировал на Олимпийских играх.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпийский турнир по баскетболу 3x3

Токио, Япония. Мужчины. Финал

Россия – Латвия – 18:21

Ранее женская сборная России по баскетболу 3x3 завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Токио, потерпев поражение от американок в финале турнира (15:18).