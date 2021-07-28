Сменился лидер медального зачета Олимпиады, Россия — четвертая

Япония вышла на первое место в медальном зачете летних Олимпийских игр — 2020 в Токио благодаря победе дзюдоистки Тидзуру Араи в весовой категории до 70 кг.

Теперь в активе японской команды 12 золотых, четыре серебряных и пять бронзовых наград. Второе место в зачете занимает Китай (11-5-8). На третьей строчке располагается команда США (10-11-9).

Россия занимает четвертое место. В активе отечественных спортсменов семь золотых, восемь серебряных и пять бронзовых медалей.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию пятого соревновательного дня.

Ранее сообщалось, что Китай вышел на первое место в медальном зачете.