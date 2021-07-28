Хачанов назвал политическим бредом запрет выступать под флагом России на Играх

Теннисист Карен Хачанов высказался о невозможности российских спортсменов выступать под флагом своей страны на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Это политический бред, который не нам решать. Мы не виновны в этом конфликте. Очень сожалею, что не можем полностью представлять нашу страну. Понятно, что все знают, за кого мы выступаем. Но то, что мы даже не можем название нашей страны произносить, это странно», — цитирует Хачанова «Спорт-Экспресс».

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев попросил представителей Международной федерации тенниса (ITF) лишить журналиста аккредитации за вопрос о допинговом скандале в России.