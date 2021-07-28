В медальном зачете Игр сменился лидер, Россия — четвертая с семью золотыми медалями

Япония вернула себе первую строчку в медальном зачете Олимпийских игр — 2020 в Токио после победы пловчихи Юи Охаси на дистанции 200 м комплексом.

Серебро завоевала представительница США Алекс Уолш, бронза досталась ее соотечественнице Кейт Дугласс.

Олимпийские игры. Токио, Япония.

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего).

1. Япония – 11-4-5 (20)

2. Китай – 10-5-8 (23)

3. США – 9-9-9 (27)

4. Россия — 7-7-4 (18)

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее стало известно, кто предложил использовать музыку Чайковского на Олимпийских играх взамен государственного гимна.