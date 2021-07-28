Олимпийская чемпионка из Канады рассказала, что ее связывает с Китаем

Пловчиха из Канады Маргарет Макнил, выигравшая золотую медаль на Олимпийских играх — 2020 в Токио на дистанции 100 метров баттерфляем, поделилась мнением о том, насколько ей близок Китай.

«Я родилась в Китае, меня удочерили, когда я была совсем маленькой. Вот и все, что меня связывает с этой страной. Я канадка, всегда была канадкой. Так что это лишь очень маленькая часть пути, который я проделала, чтобы стать тем, кем являюсь сейчас. Это не имеет значения, когда дело доходит до плавания», — приводит слова олимпийской чемпионки South China Morning Postю.

Ранее бывший тренер трехкратного призера в плавании Юлии Ефимовой Ирина Вятчанина оценила выступление спортсменки на Играх — 2020 в Токио.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.