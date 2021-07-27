«Вашингтон» продлил контракт с Овечкиным на почти $50 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» продлил контракт с российским форвардом Александром Овечкиным, сообщил спортсмен в Twitter.

Инсайдер Пьер Лебрюн отмечает, что россиянин будет зарабатывать $9,5 млн в год, а соглашение подписано на пять лет.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

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