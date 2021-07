Китайских дипломатов возмутила «некрасивая» фотография чемпионки Игр

Посольство Китая в Шри-Ланке раскритиковало агентство Reuters за выбор фотографии к новости о победе на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио штангистки Хоу Чжихуэй.

«Из всех фотографий в Reuters выбрали именно ту, которая показывает спортсмена некрасивым. Нельзя ставить политику и идеологию выше спорта, а потом называть себя непредвзятой организацией. Бессовестный поступок», — говорится в сообщении посольства, опубликованном в Twitter.

Хоу Чжихуэй завоевала золото Олимпиады в весовой категории до 49 кг, набрав в сумме 210 кг. Она установила рекорд Игр в рывке (94 кг), толчке (116 кг) и итоговому результату.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Ранее сообщалось, что сборная США вышла на первое место в медальном зачете Олимпийских игр — 2020.

Among all the photos of the game, @Reuters has chosen this one, which only shows how ugly they are.



Don't put politics and ideologies above sports, and call yourself an unbiased media organization. Shameless.



Respect the spirit of #Olympics. https://t.co/FugQm9obGr