Китайских дипломатов возмутила «некрасивая» фотография чемпионки Игр

Посольство Китая в Шри-Ланке раскритиковало агентство Reuters за выбор фотографии к новости о победе на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио штангистки Хоу Чжихуэй.

«Из всех фотографий в Reuters выбрали именно ту, которая показывает спортсмена некрасивым. Нельзя ставить политику и идеологию выше спорта, а потом называть себя непредвзятой организацией. Бессовестный поступок», — говорится в сообщении посольства, опубликованном в Twitter.

Хоу Чжихуэй завоевала золото Олимпиады в весовой категории до 49 кг, набрав в сумме 210 кг. Она установила рекорд Игр в рывке (94 кг), толчке (116 кг) и итоговому результату.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Ранее сообщалось, что сборная США вышла на первое место в медальном зачете Олимпийских игр — 2020.