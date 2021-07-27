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Олимпиада 2020

Спортсмен получил травму, столкнувшись со стюардом на Олимпиаде в Токио

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Charlie Riedel/AP

Голландский участник Олимпийских игр — 2020 по BMX Ник Кимманн столкнулся со стюардом во время тренировочного заезда. Во время одного из тренировочных прыжков спортсмен увидел стюарда, стоящего по середине трассы, но не смог избежать столкновения. Кимман является одним из главных претендентов на победу в мужских соревнованиях по BMX.

«Надеюсь, с официальным лицом все в порядке. У меня болит колено, но я сделаю все возможное, чтобы быть готовым к четвергу! Спасибо всем за сообщения, я ценю это!» — сообщил спортсмен в своем Instagram.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее российские пловчихи Евгения Чикунова и Юлия Ефимова не сумели завоевать олимпийские медали на дистанции 100 метров брассом.

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