Тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни травмировал игрока своей команды

Главный тренер английского клуба «Дерби Каунти» Уэйн Руни нанес травму своему игроку на тренировке, сообщает The Mirror. По информации источника, Руни совершил грубый подкат и травмировал полузащитника Джейсона Найта, который из-за повреждения будет отсутствовать до двух месяцев. Тренер принимает участие в тренировках наряду с футболистами из-за финансовых проблем в клубе, вследствие чего в команде не хватает игроков.

Днем ранее в интернете появилось несколько фотографий, на которых Руни предстает в гостиничном номере с тремя полураздетыми девушками.

За свою карьеру Руни выступал за «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», клуб MLS «Ди Си Юнайтед» и «Дерби Каунти», в котором Уэйн завершил карьеру игрока. На клубном и международном уровне Руни провел 731 матч, в которых забил 312 мячей, а также отметился 101 голевой передачей.

Руни пять раз выигрывал главный трофей чемпионата Англии, а также становился обладателем кубка Лиги чемпионов.

Ранее аргентинский форвард петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси попрощался с клубом.