Дисквалифицированный за допинг украинец поздравил россиян с победой на Играх

Дисквалифицированный за допинг украинец Олег Верняев поздравил российских гимнастов с и победой в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

«Поздравляю», — ответил Верняев на пост россиянина Давида Белявского в Instagram.

Напомним, мужская сборная России победила в командном турнире по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Токио. В составе российской сборной выступали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин. Серебряные медали достались гимнастам из Японии, бронза — у китайцев.

Украинец Верняев является олимпийским чемпионом 2016 года на брусьях, чемпионом мира 2014 года на брусьях, шестикратным чемпионом Европы. В 2015 году стал первым украинским спортсменом завоевавшим Кубок мира по спортивной гимнастике. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро принес первое золото Украине, став лучшим в упражнении на брусьях.

Ранее Никита Нагорный рассказал об аварии, произошедшей на Бали, в которую он попал вместе со своей женой Дарьей.