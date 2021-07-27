27 июля 2021, 01:41 Роналду покинет «Ювентус» Павел Хрущёв Прослушать новость Остановить прослушивание

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Итальянский футбольный клуб «Ювентус» не собирается продлевать контракт с португальским форвардом Криштиану Роналду из-за слишком высокой зарплаты игрока. Об этом сообщает

Сообщается, что туринский клуб в новом соглашении хотел снизить зарплату Роналду € 31 млн в год до € 20 млн.

Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 132 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 911 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.

Португальский футболист становился лучшим бомбардиром в составе «Манчестер Юнайтед» в Английской премьер-лиге (2008 год, 31 гол) и в составе «Реала» в испанской Ла Лиге — 2011-й (40 голов), 2014-й (31 гол), 2015-й (48 голов).

Transfermarkt оценивает Роналду в 45 миллионов евро.

Ранее Роналду рассказал о самом сложном моменте в карьере.