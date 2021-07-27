Олимпийский чемпион из России рассказал о страшной аварии, в которую попал с женой

Олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал об аварии, произошедшей на Бали, в которую он попал вместе со своей женой Дарьей. Во время посещения балийских достопримечательностей мест гимнаст со своими товарищами попал под дождь.

«Едем, Даша сзади: «Аккуратно, аккуратно». Я говорю: «Я что, по-твоему, гонщик? Я аккуратно, я все контролирую». Крутая горка вверх, мы поднимаемся – впереди на светофоре стоят байки, наши друзья, и я понимаю, что там нереально затормозить, а проезжать – я жму на тормоза и мы скользим, потому что дождь. Мы врезаемся в заднее колесо стоящего впереди байка, и получается, что Даша вылетает через три байка вперед, падает на середину дороги, а я не вылетел, потому что ногой ударился о руль. Я падаю и понимаю, что она лежит и задыхается. Ну и какие у тебя мысли? Просто не передать словами, такие ужасные мысли в голове, что может случиться с человеком в этот момент. Я начинаю ползти, беру ее на руки, и у меня фраза как в фильмах: «Ты только дыши!»», – цитирует Нагорного «Р-Спорт».

Нагорный заявил, что его супруга сбила дыхание, ударившись об него. По словам гимнаста, Дарья не сильно пострадала, так как на ней была надета экипировка.

«Я понимаю, что я-то не могу на ногу наступить. А у меня олимпийский год! И я начинаю себя так винить, у меня столько мыслей в голове... Я лед подержал, на следующий день стало получше. На следующий день просыпаюсь – все лучше, лучше, и на третий или четвертый день нога у меня прошла, я видео даже выложил, где какие-то сальто на песке делал», – сказал Нагорный.

Напомним, мужская сборная России победила в командном турнире по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Токио. В составе российской сборной выступали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин.

Ранее украинский гимнаст поздравил Россию с победой в командном турнире на ОИ.