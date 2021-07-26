Арбитр Карасев рассказал, почему его не назначают на матчи первых туров РПЛ

Арбитр Сергей Карасев рассказал, почему его не назначают на матчи первых туров Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Если вы меня не увидите в первых турах, то не волнуйтесь. Со мной все хорошо. Я сейчас тренируюсь, готовлюсь. Мы договорились. Мы приехали нашей бригадой с Евро. Нам нужна небольшая пауза», — сказал Карасев в Instagram.

Карасев начал чемпионат Европы — 2020 в качестве резервного судьи на игре Австрия — Северная Македония, а затем получил назначение в качестве главного арбитра матчей Италия — Швейцария, Германия — Венгрия и Нидерланды — Чехия. Также он был резервным на четвертьфинальном матче Чехия — Дания и на полуфинальном Италия — Испания.

Ранее Карасев сравнил работу на чемпионате Европы и на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

«На Евро комфортнее тем, что это масштабный турнир. Праздник, на который хотят попасть все: от болельщиков до судей. Нельзя сравнивать РПЛ с чемпионатом Италии, а Испанию — с Англией. В каждом чемпионате есть своя специфика. Все лучшее, что есть в европейском футболе, сконцентрировано именно в международном турнире», — заявил Карасев.