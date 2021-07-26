Карпин заявил, что его личные отношения с Дзюбой не должны влиять на сборную

Наставник сборной России Валерий Карпин рассказал о будущем в национальной команде нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

«Артем Дзюба был и есть важный игрок в российском футболе. Мои личные отношения не могут влиять на сборную. Все остается за бортом.

Если Артем будет показывать тот футбол, который может помочь сборной, он будет там. Двери в команду открываются не мной, а теми игроками, которые будут приносить результат», — сказал на пресс-конференции.

Напомним, 23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с наставником «Ростова» до 31 декабря 2021 года. Карпин будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Ранее экс-защитник московских «Спартака», «Локомотива» и сборной России Роман Шишкин высказался о конфликтной ситуации нового наставника национальной команды Валерия Карпина и форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.