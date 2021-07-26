Тайфун не повлияет на график соревнований на 27 июля на Олимпиаде

Представитель оргкомитета летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Маса Такайя заявил, что тайфун «Непартак», приближающийся к японской столице, не не повлияет на график соревнований на 27 июля.

«Мы работаем с метеорологической командой, и этот тайфун вовсе не тайфун, не надо беспокоиться. По американской шкале он имеет силу 3 балла из пяти, но будьте бдительны. Оргкомитет вместе с международными федерациями рассматривает меры безопасности. Мы уже перенесли соревнования по гребле и стрельбе из лука, но пока не собираемся менять график соревнований на 27 июля», — цитирует функционера РИА «Новости».

27 июля ожидается тайфун, во время которого может выпасть до 15 мм осадков, также возможен ветер до 60 км/ч.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Ранее сообщалось, что к тому моменту, как тайфун подойдет к восточному побережью Японии, ветер будет поднимать волны до 6-8 метров, а в японской столице выпадет от 100 до 150 мм осадков.