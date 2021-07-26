Олимпийская чемпионка Егорян рассказала об угрозах от известных людей

Двукратная олимпийская чемпионка в фехтовании Яна Егорян заявила, что получала много угроз в соцсетях.

Спортсменка отметила, что ей приходили оскорбительные сообщения от известных людей.

«Даже не хочу называть имя этой девочки, она живет ради пиара. Думаю, что в фигурном катании сразу поймут, о ком я говорю. Это абсолютно неадекватная девочка, она писала моей маме в Instagram, чтобы я, мой ребенок и все мы… Там такие вещи ужасные… Если обращать на такое внимание, то можно сойти с ума», — цитирует Егорян РИА «Новости».

Россиянка завоевала две золотые медали на летних Олимпийских играх — 2020 в Рио-де-Жанейро. Она победила в личных и командных соревнованиях.

Ранее российский теннисист Андрей Рублев заявил, что ему приходит много негативных сообщений после поражения в матче олимпийского турнира против Кея Нисикори.

«Мне постоянно пишут — «я на тебя поставил, а ты...» Или просто чтобы вся моя семья сдохла. Это вообще что-то ненормальное, постоянное. Уверен, что там сейчас порядка 50 таких сообщений», — сказал теннисист.