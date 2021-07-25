Овечкин подпишет новый контракт на десятки миллионов долларов

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» близок к подписанию контракта с форвардом Александром Овечкиным, сообщает The Fourth Period.

По информации источника, новое соглашение будет рассчитано на четыре года, а средняя годовая зарплата россиянина составит $10 млн. В настоящее время 35-летний нападающий находится в статусе неограниченно свободного агента.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Всего он принял участие в 1197 матчах НХЛ, в которых набрал 1320 очков (730 голов + 590 передач).

Ранее сообщалось, что Овечкин победил в опросе «С каким игроком НХЛ вы бы хотели выпить пива или кофе?».